Посвідчення кандидата в президенти отримав сьогодні Валентин Наливайченко. Він закликав однодумців об'єднуватися і пильніше контролювати прозорість виборів. Для цього пропонує відкрити центри правової підтримки в кожному регіоні, де є виборчі штаби.

За словами політика - для цього є підстави. Адже, інформація про підкуп виборців уже з'являється.

"Я, як людина яка справді знає, особливо ми чуємо, що в районах, що головна загроза для виборів - це фальсифікації. Я вважаю, що настав час для влади, особливо для керівників правоохоронних органів, для нової судової системи, щоб був створений міжвідомчий штаб для реагування на всі правопорушення під час виборчого процесу. Невідворотність покарання за можливі правопорушення, втручання у вибори має стати пріоритетом номер один", - заявив Валентин Наливайченко, кандидат у президенти України, лідер громадсько-політичного руху "Справедливість".