Кейт Мідллтон не запросила на свій день народження Меган Маркл [ Редактировать ]
Герцогиня Кембриджськка Кейт Мідллтон не запросила на свій день народження Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі. Про це стало відомо напередодні святкування.
Королівські фанати, які стежать за життям монаршої родини, помітили, що між герцогами вже протягом кількох місяців виникають конфлікти.
Наразі ЗМІ спростовують цю інформацію. Вони наголосили, що подружжя не приєдналося до святкування через щільний робочий графік.
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