Пожар в здании Киево-Печерской Лавры ликвидирован [ Редактировать ]
Фото: ГосЧс
В понедельник, 14 января, в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь ликвидирован.
Сообщается, что пожар в двухэтажном здании по улице Лаврская, 23 ликвидирован в 20:07.
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