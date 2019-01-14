В понедельник, 14 января, в Киеве, на территории Киево-Печерской Лавры вспыхнул пожар. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), огонь ликвидирован.

Сообщается, что пожар в двухэтажном здании по улице Лаврская, 23 ликвидирован в 20:07.

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