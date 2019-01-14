Чого вимагають мексиканські "жовті жилети"? Що не поділили мерія Рима та католицька церква? Та як виглядав би Трюдо, якби був афганцем? Про це та інше - в нашому огляді.

"Жовті жилети" у Мексиці. Сотні незгодних вийшли на вулиці за прикладом французьких протестувальників. Обурила мексиканців нестача бензину - люди вистоюють кількагодинні черги на заправках, а на деяких АЗС його продають не більше 10 літрів в одні руки. Причина дефіциту у нафтодобувній країні - війна президента з "чорними" нафтодилерами. Тільки торік завдяки незаконним врізкам у трубопроводи вони вкрали пального на три мільярди доларів.

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Чиї скарби? Мерія Рима і католицька церква сперечаються через монети з фонтану Треві. І є за що - щороку зі знаменитого водограю виймають приблизно півтора мільйона євро. Традиційно ці гроші передають католицькій доброчинній організації Caritas, яка допомагає знедоленим. Але мер італійської столиці хоче, щоби ці гроші допомогли підлатати напівзруйновану міську інфраструктуру. Рішення влади має набути чинності у квітні.

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Китай святкує День Просвітлення Будди, або як ще його називають фестиваль Лаба. Свято проходить по всій країні - це і традиційні танці драконів, і яскраве світло міріадів ліхариків, і неймовірне піротехнічне шоу. Ця традиція бере початок у стародавньому Китаї - так жителі Піднебесної просили вищі сили про добрий врожай.

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А у Японії відзначають День повноліття. Це велике свято для всіх, кому цього року виповниться 20 років. Саме в цьому віці молоді японці офіційно стають дорослими. За традицією, у цей день винуватці свята гарно вбираються, обов'язково фотографуються, а ще приймають вітання та настанови від старших.

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У Британії презентували першу у світі електронну книгу для незрячих. На тактильному дисплеї відображається одразу 9 рядків тексту шрифтом Брайля - це приблизно третина книжкової сторінки. А вмонтований комп'ютер за потреби змінює рельєфне зображення. Розміром такий рідер - зі звичайний ноутбук. Тоді як, приміром, друковане Брайлем видання Біблії займає півтораметрову полицю.

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Несподіванка на афганському шоу талантів! Там виявили двійника канадського прем'єра Джастіна Трюдо. Абдул Салам Мафтун вийшов на сцену співати, та вразив неймовірною подібністю до заокеанського політика. Розрізнити двох чоловіків допомагають хіба що густі брови та золоті зуби афганського таланта.