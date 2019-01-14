В Києво-Печерській Лаврі спалахнула пожежа. Яка ситуація на цю хвилину - знає Ольга Теребинська. Вона перебуває на місці події і зараз на прямому зв'язку зі студією.

На даний момент пожежу ще не ліквідовано. Відомо, що горить двоповерхова недіюча будівля, яка планувалась під реконструкцію. Знаходиться вона на території архітектурного комплексу Києво-Печерської Лаври. Пожежа розпочалась близько 16:00 години вечора, за попередніми даними, в одній з кімнати на другому поверсі, а потім розповсюдилась на дах.

"Рятувальникам, щоб потрапити всередину довелося використовувати спеціальне обладнання, за попередніми даними, скоріш за все, пожежа виникла на другому поверсі, по дерев'яним перекриттям перекинулось на дах будинку. Рятувальники не змогли одразу потрапити на горище приміщення, тому що виходу з будівлі на нього не було", - говорить Світлана Водолага, речник ДСНС у місті Києві.

"Рятувальникам довелося вийти з приміщення, тому що сталося обрушення дерев'яного перекриття між другим поверхом та горищним приміщенням, тож рятувальники гасять пожежу ззовні", - додала Світлана Водолага.

Площа пожежі становить близько 45 кв. м. На місці працює більш, аніж 40 пожежників. Рятувальники досить не можуть зайти в середину через загрозу обвалу. Постраждалих наразі немає. Поки це все, що відомо. Обставини і причини пожежі будуть з'ясовуватись вже після ліквідації пожежі.