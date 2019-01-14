Стали известно когда и где состоится реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

По информации от источников The Ring, этот поединок состоится в конце мая - начале июня 2019 года.

Бой, вероятнее всего, пройдет в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Реванш с высокой вероятностью будет транслироваться по системе PPV. Первый бой Уайлдера и Фьюри транслировался по этой же системе на Showtime и сгенерировал примерно 325 тыс. покупок.

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