Уайлдер - Фьюри: когда состоится реванш [ Редактировать ]
Стали известно когда и где состоится реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
По информации от источников The Ring, этот поединок состоится в конце мая - начале июня 2019 года.
Бой, вероятнее всего, пройдет в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Реванш с высокой вероятностью будет транслироваться по системе PPV. Первый бой Уайлдера и Фьюри транслировался по этой же системе на Showtime и сгенерировал примерно 325 тыс. покупок.
Смотрите также статистику ударов боя Уайлдера и Фьюри.
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