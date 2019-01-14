В Киеве произошло страшное ДТП (фото) [ Редактировать ]
14 января в Киеве, на Харьковском шоссе, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua
В сообщении говорится, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших.
ДТП в Киеве на Харьковском шоссе, 49, перед ТЦ Дарница Пострадавшие уточняются. Соблюдайте дистанцию и не отвлекайтесь от управления. Будьте внимательны и осторожны. Не спешите и не нарушайте ПДД. Присылайте Ваши фото и видео с дорог Киева и видео нарушений пдд: 0937713333 Запишите номер в телефон #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)
Ранее мы писали о том, что под Харьковом произошло жуткое ДТП.
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