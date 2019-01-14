14 января в Киеве, на Харьковском шоссе, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua

В сообщении говорится, что правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также наличие пострадавших.

Ранее мы писали о том, что под Харьковом произошло жуткое ДТП.