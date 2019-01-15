Не так давно компания DOOGEE анонсировала и начала продажи в Украине своего нового смартфона – BL5500 Lite. Ключевые особенности новинки - 6,19-дюймовый U-образный дисплей, аккумулятор на 5500 мАч, быстрый сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера. В этом обзоре мои впечатления от детального знакомства с новинкой!

Упаковка и комплект поставки

Поставляется смартфон в стильной модульной коробке, куда помещен вместе с адаптером зарядного устройства, кабелем USB/micro-USB и скрепкой доступа к контейнеру с лотками под SIM-карты.

Кроме того, здесь же силиконовый чехол, защитная пленка на дисплей и салфетка для вытирания маслянистых разводов и отпечатков пальцев перед поклейкой пленки.

Словом, учтено все для жизни в большом городе. Гарнитуры производитель не жалует, так как угадать с потребительскими предпочтениями в этом плане непросто.

Технические характеристики

Экран - 6.19 дюймов, IPS, HD+ (1512х720 точек), соотношение сторон 19:9, 269ppi;

Процессор - 4-ядерный MediaTek MT6739, тактовая частота 1,3 ГГц;

Оперативная память – 2 ГБ;

Встроенная память +расширение - 16ГБ + microSD;

Количество SIM-карт - 2 SIM;

Основная камера - 13Мп+8Мп, вспышка, модули Sony;

Фронтальная камера - 5Мп;

Операционная система - Android 8.1;

Емкость аккумулятора – 5500 мАч;

Размеры - 160,8х76,9x10,5 мм.

Дизайн и качество сборки корпуса

В продаже DOOGEE BL5500 Lite доступен в трех цветовых решениях корпуса – синем, черном и «золоте». Вживую я видел два варианта – первый и третий. Конечно же, «золото» смотрится многим богаче синего окраса, но, на мой взгляд, своя аудитория будет и у нее, ведь броские тона интересны далеко не всем.

Несмотря на емкий аккумулятор в BL5500 Lite небольшая толщина корпуса - только 10,5 мм. Полноценная навигация пальцами руки, удерживающей аппарат, ввиду 6,19-дюймового дисплея у вас вряд ли получится, но для пользователя, решившего купить себе «трубку» со столь большим экраном, неожиданностью это быть не должно.

Крышка аккумуляторного блока несъемная – доступа к батарее у пользователя нет.

Материалы корпуса – пластик и стекло Gorilla Glass. Еще есть немного металла, который реализован в виде усиления отдельных функциональных элементов.

Качество сборки лично мне понравилось без скидок на что-либо – плотная подгонка деталей, отсутствие люфта и скрипа пластика при сжатии.

Элементы управления

DOOGEE BL5500 Lite – это смартфон с "бровью" - программным вырезом над дисплеем, в который помещены разговорный динамик, датчики и фронтальная камера. Разумеется, при необходимости его можно убрать из специального подменю в настройках дисплея.

Стандартные кнопки меню чуть ниже экрана вынесены на функциональную часть, а потому логично, что они с подсветкой.

Сканер отпечатков пальцев реализован на тыльной панели корпуса. Его расположение не самое удобное для указательного пальца руки – приходится дотягиваться. На этой же части корпуса двойная основная камера, вспышка, логотип бренда плюс небольшая наклейка с некоторыми данными об этом устройстве.

На ребре справа кнопки регулировки громкости, а также клавиша включения/выключения питания.

Противоположная «боковушка» примечательна контейнером с двумя слотами под SIM-карты. Один из них получился гибридным, то есть, пользователь может вставить сюда либо SIM-карту, либо внешний накопитель - на выбор.

Сверху – разъем 3,5 мм, а снизу – динамик громкой связи, «спрятанный» за одной из сеток, а также микрофон и порт micro-USB.

Экран

Мне понравился 6,19-дюймовый экран BL5500 Lite. Его разрешение 720х1512 точек, а плотность – 269ppi. Реализованная здесь IPS-матрица также неплохая – на деле она способна обеспечить хорошие углы обзора в любую из сторон без существенного изменения оттенков, даже на максимуме наклона.

С чувствительностью проблем нет. Отдельно отмечу поддержку 5-пальцевого multitouch.

Автоматическая регулировка цветов отработана вполне корректно. Понравилось также поведение дисплея при попадании на панель солнца – "вымирание" данных отнюдь не катастрофическое.

ОС, "железо" и быстродействие

Работает смартфон под управлением Android 8.1.0. Что касается обновлений до "девятки", об этом пока информации нет, хотя, на мой взгляд, это маловероятно – производители (и не только DOOGEE) крайне редко тратят деньги на обновление ОС до следующих поколений, если речь не идет о флагмане. Хотя мелкие апдейты за тестовый период приходили.

"Сердцем" системы является 4-ядерный процессор MT6739, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, графика - PowerVR GE8100.

Тестирование терминала показало, что его возможностей вполне достаточно для работы на каждый день, в том числе, в режиме мультизадачности и даже производительных игр. Правда, последние в большинстве случаев шли на средних настройках графики.

Камеры

DOOGEE BL5500 Lite получила три камеры – основную двойную и фронтальную одинарную.

Модули первой – 13Мп и 8Мп, второй – 5Мп. Все они с широкими углами обзора, немаленьким количеством настроек и массой других интересных особенностей.

В условиях хорошего света можно рассчитывать на контент пристойного качества.

Примеры фотографий

Беспроводные сети и связь

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» BL5500 Lite Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС и 4G.

Автономность

BL5500 Lite обладает аккумулятором на 5500 мАч.

Тестирование автономности показало – одного полного заряда батареи будет достаточно на 2-3 дня работы смешанных нагрузок. Это весьма неплохой показатель.

Итог

Для своего ценового сегмента ($116) DOOGEE BL5500 Lite выглядит интересным предложением. У него хорошая функциональность, показатели автономности, добротный дисплей, весьма неплохая основная камера плюс приятный "бонус" в виде расширенной комплектации.

Плюсы:

Сборка и дизайн;

Аккумулятор;

Поддержка 4G;

Неплохой уровень камер.

Минусы :

Не самое удобное расположение сканера отпечатков пальцев

Ранее редакция podrobnosti.ua делала обзор ударопрочного смартфона DOOGEE S60 lite.

Продукт предоставлен представительством Doogee в Украине