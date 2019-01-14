Мировые цены на нефть резко упали [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются из-за слабых отчетов о состоянии экномики Китая, пищет издание "Корреспондент".
Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 20:30 по Киеву упала на $0,71 (1,17%) – до $59,77 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,42 (0,81%) – до $51,17 за баррель.
Ранее мы писали о том, что Катар объявил о выходе из ОПЕК.
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