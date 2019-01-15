В Латвии правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина.

Как передает Delfi, глава полиции Латвии Интс Кюзис отметил, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны.

Во время операции, которая прошла 8 января, полиция изъяла 2199 брикетов, что эквивалентно двум тоннам гидрохлорида кокаина. Его стоимость по ценам черного рынка оценивается в 1 миллиард евро.

Партия кокаина прибыла из Эквадора, наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов.

По словам Кюзиса, Латвия в этой операции использовалась как транзитное государство. Он отметил, что из Латвии кокаин обычно переправляют либо в Скандинавию, либо в Россию.

В рамках операции задержали шесть человек, пятеро из которых – граждане Латвии.

Напомним, что в Одесской области повар продавала военным наркотики.