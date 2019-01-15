В Латвии изъяли рекордную партию кокаина [ Редактировать ]
В Латвии правоохранители конфисковали 2 тонны кокаина.
Как передает Delfi, глава полиции Латвии Интс Кюзис отметил, что это рекордное количество наркотических веществ, изъятых на территории страны.
Во время операции, которая прошла 8 января, полиция изъяла 2199 брикетов, что эквивалентно двум тоннам гидрохлорида кокаина. Его стоимость по ценам черного рынка оценивается в 1 миллиард евро.
Партия кокаина прибыла из Эквадора, наркотики были спрятаны в ящиках из-под бананов.
По словам Кюзиса, Латвия в этой операции использовалась как транзитное государство. Он отметил, что из Латвии кокаин обычно переправляют либо в Скандинавию, либо в Россию.
В рамках операции задержали шесть человек, пятеро из которых – граждане Латвии.
Напомним, что в Одесской области повар продавала военным наркотики.
по теме
Бабушка на глазах у детей убивала бездомных собак
В Днепропетровской области пенсионерку осудили за жестокое убийство бездомных собак
Под Харьковом произошло жуткое ДТП, есть жертвы (фото)
В смертельном ДТП в Харьковской области погибли несколько человек
Житель Львова пытался повеситься на светофоре
О жутком инциденте сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич
Спасибо, что живой: родственники организовали похищение за $600
В воскресенье, 13 января, сотрудники Киевской прокуратуры, совместно с СБУ и Подольским управлением полиции, задержали двух человек, подозреваемых в заказе и организации похищения предпринимателя под Киевом
В Киеве на глазах у родителей парень выпал из 24 этажа (фото)
В момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители