Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича. Об этом сообщает УНИАН.

Заметим, что срок ареста при необходимости могут продлить.

Также известно, что напавший на мэра не признает своей вины.

Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали.



14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.



Нападающим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападающий начал кичиться совершенным.