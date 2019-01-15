Убийство мэра Гданьска: нападающего арестовали на 3 месяца [ Редактировать ]
Суд польского Гданьска арестовал на 3 месяца Стефана В., которому предъявили обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича. Об этом сообщает УНИАН.
Заметим, что срок ареста при необходимости могут продлить.
Также известно, что напавший на мэра не признает своей вины.
Напомним, вечером 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Мэра в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали.
14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.
Нападающим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет психические расстройства. Очевидцы рассказали, что еще со сцены, сразу после того, как ударил ножом Адамовича, нападающий начал кичиться совершенным.
по теме
Украинский моряк выпал за борт судна в Балтийском море
Украинский моряк упал за борт с торгового судна в Балтийском море недалеко от побережья Польши
Пожар в квест-комнате в Польше: владельцу предъявили обвинения
28-летний мужчина отрицает обвинения
Пожар в квест-комнате в Польше: после проверок массово закрывают игровые комнаты
В Польше после трагического инцидента в квест-комнате, где пятеро 15-летних девочек погибли в результате пожара, срочно закрыли еще 13 игровых комнат
Украинец покончил с собой на автовокзале
По предварительной информации, мужчина пытался напасть с ножом на уборщицу, однако женщина сбежала
С корабля в Индийском океане пропал украинский моряк
В Индийском океане пропал без вести украинский моряк, одессит Алексей Свистильников. Он находился на борту иностранного судна MV Ocean Lion