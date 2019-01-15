В Индийском океане пропал без вести украинский моряк, одессит Алексей Свистильников. Он находился на борту иностранного судна MV Ocean Lion. Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

В организацию обратилась жена моряка, которая рассказала, что мужчина 9 августа 2018 года прибыл на судно MV Ocean Lion (флаг Либерии). Трудовой договор мужчина заключил с греческой компанией Primerose Shipping CO LTD, к работе приступил в должности третьего механика.

Как сообщили жене, 19 декабря прошлого года Свистильников исчез с борта судна, что находилось в Индийском океане и направлялось в Сингапур. На сегодняшний день нет никакой официальной информации и документов от судовладельца и крюинга о подтверждении места инцидента, результатов поисково-спасательной операции и отчета расследования,

– сообщили в фонде.

Известно, что Свистильников 6 лет работал в греческой компании Primerose Shipping CO LTD. Последний раз выходил на связь с семьей в конце ноября 2018 года, когда судно находилось у берегов Бразилии.

"Его исчезновение экипаж заметил только утром, когда моряк заступил на вахту. Согласно показаниям экипажа, ночью никто ничего подозрительного не видел и не слышал", – сообщили в организации.

На сегодня Свистильников является студентом Национального университета "Одесская морская академия" и в июне 2019 года должен был защитить диплом бакалавра. Осенью 2018 года в телефонном разговоре с женой моряк просил оплатить его обучение за весь год, о чем свидетельствует переписка супругов.

Отметим, что Свистильников является единственным кормильцем в семье, у него 2 несовершеннолетних детей. Сейчас юристы "Ассоль" предоставляют жене моряка правовую поддержку, также направлены соответствующие запросы в дипломатических службы Украины.

В "Ассоль" отмечают, что этот инцидент является далеко не первым на вышеупомянутом судне. В частности, такой же случай произошел 17 января 2014 года – с борта этого же корабля, когда он находился на рейде близ Нью-Орлеана (США), бесследно исчез другой одессит – старший помощник капитана. На его поиски тогда руководили водолазов и спецвертолит, однако мужчины так и не нашли.

Несмотря на то, что тогда в помещениях на борту судна и одежде некоторых членов экипажа обнаружили следы крови, расследование результатов не принесло. По версии экипажа, моряк пошел выполнять распоряжения капитана судна, но с отчетом о проделанной работе к начальству не появился.

Ранее мі писали о том, что украинский моряк выпал за борт судна в Балтийском море.