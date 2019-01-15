На небе луна в Козероге. Не старайтесь прыгнуть выше своей головы, вам морально не хватит сил переделать недельную работу за один день. Жертвовать собой ради работы - плохая идея. Здоровье не купите ни за какие деньги, поберегите себя.

Овен

Вашей работой могут заинтересоваться руководители, и если вы в чем-то решили когда-то схитрить, то признайтесь сами. Звезды советуют предугадать несколько вариантов развития событий и заблаговременно решить, как будете себя вести. Помните, кто предупрежден, тот вооружен.

Телец

Сегодня вас озадачит финансовое благополучие в семье. Большие расходы будут связаны с развитием бизнеса и решением профессиональных проблем. Некоторым представителям знака предстоит пережить драму в отношениях. Возможно, любимый человек признается в чем-то непростом.

Близнецы

В этот день ваши мысли будут заняты личной жизнью. Карьерные вопросы отойдут на второй план, а личные дилеммы овладеют сердцем. Случайная любовная связь может оказаться не такой простой, как казалось на первый взгляд.

Рак

Близкий человек будет нуждаться в вашей поддержке. Не отказывайте, потому что вскоре помощь может понадобиться вам самим. Предусматриваются серьезные расходы, и друзья охотно займут вам необходимую сумму. Не позволяйте себе лишнего.

Лев

Некоторым представителям знака придется исправлять чужие ошибки. Кто-то из знакомых наломал дров, а выйти сухими из воды им поможете только вы. Будьте внимательными в свой работе, потому что даже маленькую ошибку начальник заметит.

Дева

Сегодня вам захочется легкости и спонтанности. Вы почувствуете, что быть легкомысленными иногда очень полезно. Ваша развитая фантазия поможет привлечь важных партнеров. Если все сложится успешно в работе, то придется меньше времени посвящать семье.

Весы

Многим представителям знака звезды сулят карьерный взлет. Начальник может предложить вам занять офис пошире или обновить старое помещение современным ремонтом. Будьте рассудительными, потому что новое направление в бизнесе может развиваться не так быстро, как вы планировали.

Скорпион

Вам нельзя терять бдительность на работе: проверяйте бумаги, которые подписываете, уточняйте интересующие вопросы у специалистов. Лучше перестараться и потрать купу времени, чем проиграть из-за оплошности. Появится возможность осуществить настоящий прорыв в карьере.

Стрелец

На пути к успеху могут появиться серьезные финансовые разногласия между вами и компаньонами, из-за чего дело может зайти в тупик. Постарайтесь вести себя толерантно и гуманно, не стоит грубить тем, у кого мнение отличается от вашего.

Козерог

Сегодня вам не избежать общения с друзьями. Кто-то из родных нуждается в вашей моральной поддержке. Не давайте советов, которых не применили бы в своей жизни. Возможны удачные операции с недвижимостью, есть шансы на получение кредита или спонсорской помощи.

Водолей

Друзья помогут вам найти новый источник доходов. Начните экономить, чтобы избежать ситуаций финансового краха. Больше времени проводите с любимым человеком, порой ваше теплое слово лечит его больше, чем любое лекарство.

Рыбы

Многие представители знака решат заняться ремонтом в жилище. Возможно, вам захочется внести несколько современных акцентов в дизайн интерьера, или, наоборот, поддаться аскетическому минимализму, который набирает большой популярности.

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