На прохожих в китайском городе Фучжоу в понедельник, 14 января, напал мужчина с ножом. В результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает Sina.



По информации портала, мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.



Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако один человек позднее скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. В нападении подозревают 48-летнего мужчину.​

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