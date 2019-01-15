В Китае мужчина с ножом напал на прохожих [ Редактировать ]
На прохожих в китайском городе Фучжоу в понедельник, 14 января, напал мужчина с ножом. В результате инцидента погиб один человек и еще 19 получили ранения. Об этом сообщает Sina.
По информации портала, мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.
Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако один человек позднее скончался в больнице.
По предварительным данным, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. В нападении подозревают 48-летнего мужчину.
Ранее мы писали о том, что мэра Гданьска убили ножом на сцене.
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