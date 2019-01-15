В канадском Монреале тридцать пять школьников и восемь взрослых госпитализированы в результате отравления угарным газом. Об этом в понедельник, 14 января, сообщила газета Toronto Star со ссылкой на сотрудников скорой помощи.



Отмечается, что изначально за медицинской помощью обратились от 15 до 20 школьников с жалобами на тошноту и головокружение. Однако после эвакуации всех учащихся в соседнюю школу с теми же признаками к медикам обратились еще несколько школьников и учителей.



По информации издания, причиной отравления могла стать утечка газа в результате проблем, "связанных с системой отопления" в здании школы.



По данным газеты, все госпитализированные сейчас находятся в стабильном состоянии. Пожарные проверили здание школы и обнаружили, что концентрация угарного газа в коридорах здания в пять раз превышала показатель, который обычно приводит к эвакуации.

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