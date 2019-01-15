В Египте семейная пара получила 20 лет тюрьмы за организацию секс-вечеринки [ Редактировать ]
В Египте уголовный суд города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил портал газеты Аl-Masry Al-Youm.
В приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".
По данным следствия, глава семьи − автомеханик по профессии − создал страницу в Facebook, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявления с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.
До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.
Женщина утверждает, что согласилась участвовать в подобных действиях из-за страха потерять мужа, которому надоела семейная рутина.
Напомним, что в Украине вступил в силу секс-закон.
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