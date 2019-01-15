На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На Сході України минулої доби загинув один український військовий, ще двох - поранено. Із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції наших бійців неподалік Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосового.
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