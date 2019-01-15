"Ангел, що втратив зірку": дитячий театр представив святкову виставу у Авдіївці [ Редактировать ]
До прифронтової Авдіївки прибув дитячий театр із казковою виставою "Ангел, що втратив зірку". Гастролі організував штаб Операції об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри, у глядацькій залі - спокій і святковий настрій, - переконався Геннадій Вівденко
У залі будинку культури Авдіївського коксохімічного заводу - сотні дітей. Більшість з них пережили обстріли бойовиків. у них в гостях - Чернігівський дитячий театр.
"Я хочу процитувати Тарковського; "чем больше в этом мире зла, тем больше мы должны делать прекрасного". Чим більше ми будемо робити прекрасного - тим ми допоможемо людям побороти цю проблему, ці страхи", - зазначив Максим Добролюбов, художник-постановник мистецького проекту "Арт-перемир'я" при штабі ООС.
Вистава відзначена кількома преміями. А декорації до неї розробляла дев'ятирічна дитина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб Операції Об'єднаних сил.
"Об'єднані сили демонструють що міста Донеччини та Луганщини безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. І ООС долучається до української культури", - наголосив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
За сценарієм - янгол загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять - спочатку думають її продати. Але потім усе ж таки повертають янголу.
"Ця вистава визнана однією з найгарніших вистав в Україні. Все що краще - ми долучаємо до тих людей, що проживають на території Луганщини та Донеччини. Добро має перемогти зло, ми цим показуємо, що добрі люди переможуть те зло", - запевнив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
Діти із задоволенням діляться враженнями від вистави:
"Мне понравилось как там полицейский брызгал пистолетом. - Он же был игрушечный. - Что, это всего лишь сказка, и все!"
"Эта графика, всякие разные спецэффекты - очень круто!".
"Всім вам дуже дякуємо! Приїжджайте ще!"
Попереду у Чернігівського театру ще сім фронтових міст - таких як Бахмут, Попасна, Мар'їнка. Це все триватиме для дітей - є ще й таке бойове завдання для Операції Об'єднаних сил.
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