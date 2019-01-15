Сьогодні в Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками. Розглядатимуть питання щодо продовження незаконного арешту.

Рішення про усіх 24 бранців суд має винести в один день, - повідомив адвокат Микола Полозов, - однак напередодні російське ФСБ зажадало, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, а інформація після цього - не розголошувалась без дозволу слідства.

Захист незаконно ув'язнених армійців наполягатиме на відкритому процесі.

Нагадаємо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпаж поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими.