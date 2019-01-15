У Греції вчителі побилися з поліцією [ Редактировать ]
В Афінах напередодні педагоги побилися з поліцією. Сутички виникли під час страйку вчителів молодших класів. Вони вимагали скасувати закон, що змінює процедуру призначення викладачів у державних школах.
Протестувальники спробували прорватися через кордон правоохоронців біля парламенту, проте ті - відповіли сльозогінним газом.
Попередню таку акцію освітяни влаштували минулої п'ятниці. Цього разу участь у ній взяли близько трьох тисяч людей.
"Ми хочемо, щоб дипломи, отримані в університетах, зберегли свою цінність. Урядовий законопроект суттєво принижує університетську освіту, оскільки встановлює інші - не наукові критерії для задоволення їхніх мікрополітичних цілей", - наголошує Андоніс Нтемос, учитель молодшої школи.
"Ми тут, щоб заявити урядові, що вимагаємо постійного працевлаштування. Просто зараз! Годі знущатися!", - вимагає Ніколас Панагіоту, професор вищої школи.
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