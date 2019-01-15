Украинская певица Даша Астафьева удивила поклонников горячими снимками, которые она сделала во время отдыха на Бали. Соответствующие фото она опубликовала на своей страниц в Instagram.

На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.

Кроме того, ранее Даша Астафьева снялась абсолютно голой.