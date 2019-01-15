Даша Астафьева шокировала фанатов обнаженным фото в душе [ Редактировать ]
Украинская певица Даша Астафьева удивила поклонников горячими снимками, которые она сделала во время отдыха на Бали. Соответствующие фото она опубликовала на своей страниц в Instagram.
На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
Круг спасательный, опять же, есть... @gooseberryintimates
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
Кроме того, ранее Даша Астафьева снялась абсолютно голой.
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