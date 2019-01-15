Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - пояснил Рева.

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов", - сказал министр.

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