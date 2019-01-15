Наркотики на мільярд: у Латвії конфіскували рекордну партію кокаїну [ Редактировать ]
У Латвії конфіскували найбільшу в історії партію кокаїну. Дві тонни наркотиків на один мільярд євро знайшли в ящиках з-під бананів.
Зілля переправили з Еквадору, через територію балтійської країни воно мало потрапити до Росії та Скандинавії. Під час спецоперації латвійські правоохоронці затримали п'ятьох осіб.
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