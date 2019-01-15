У Латвії конфіскували найбільшу в історії партію кокаїну. Дві тонни наркотиків на один мільярд євро знайшли в ящиках з-під бананів.

Зілля переправили з Еквадору, через територію балтійської країни воно мало потрапити до Росії та Скандинавії. Під час спецоперації латвійські правоохоронці затримали п'ятьох осіб.