На Запоріжжі викрили групу міжнародних наркоторгівців. Зловмисники вирощували та переробляли марихуану, потім готовий товар переправляли до країн ЄС та в Росію.

Під час обшуків у ділків знайшли 20 кілограмів готового товару, понад 200 кущів конопель, майже 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів.

Вартість вилученого оцінили майже в 3 мільйони гривень.