На Запоріжжі орудувала банда міжнародних наркоторгівців [ Редактировать ]
На Запоріжжі викрили групу міжнародних наркоторгівців. Зловмисники вирощували та переробляли марихуану, потім готовий товар переправляли до країн ЄС та в Росію.
Під час обшуків у ділків знайшли 20 кілограмів готового товару, понад 200 кущів конопель, майже 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів.
Вартість вилученого оцінили майже в 3 мільйони гривень.
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