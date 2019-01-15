На Хмельниччині посеред навчального року закрили гімназію [ Редактировать ]
На Хмельниччині протестують через закриття гімназії у селі Мухарів. Її зачинили посеред навчального року. З людьми ніхто не порадився, тож вони вирішили боротися. Батьки та вчителі на знак протесту навіть перекривали дороги. Чи вдалося відстояти навчальний заклад - дивімося далі.
Школа в селі Мухарів, що на Хмельниччині, працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні 1 - 9 класів. Учителька математики в розпачі - каже, невдовзі може залишитися без роботи.
"Сьогодні мала бути вже закрита, о директора попередили, що сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведено судова справа", - говорить Неля Сувора, вчитель початкових класів Мухарівської гімназії.
У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл.
"Закривають усе і школу і садочок. Все вони кажуть "під ключ". Вони кажуть, на Берездів. Але, щоб батьки самі возили, бо таких маленьких діток вони перевозить автобусом не можуть", - розповідає Тетяна Мартинюк, вихователь ДНЗ "Соняшник".
Закрити і дитсадок, і школу посеред року вирішили місцеві урядники - таке рішення ухвалили на сесії напередодні Нового року. Освітяни переконують - це порушення закону.
"Не було громадського слухання, не дотримались відповідного регламенту", - наголосила Світлана Савчук, в.о. директора Мухарівської гімназії.
Вчителі та батьки - обурені. Кажуть, з ними ніхто радився. Тож вирішили спільно захищати школу.
"Ми робили акцію протесту - стояли ми за селом, робили акцію протесту. До нас навіть ніхто й не вийшов!", - зазначив Василь Ільчук, голова батьківського комітету.
Люди запросили до школи чиновників. Благають - дати змогу їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік.
Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії. І обіцяють - гімназію поки що не закривати.
"Ваша школа продовжує свою діяльність до 01.06.2019 року. Далі - існує початкова школа і дитячий садок".
Чиновники кажуть - на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей.
"У зв'язку з тим, що освітньої субвенції нам не додали. Протягом 2018 року нам її зменшили рівно в два рази", - наголосив Віктор Васьківський, голова Берездівської ОТГ.
Така ж ситуація і в Берездівській об'єднаній громаді. Тут уже вирішили - замість 12 шкіл утримуватимуть лише дев'ять.
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