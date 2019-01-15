У Женеві створили "живий" годинник [ Редактировать ]
"Годинник матері-природи" - так називається унікальна модель ручного хронографа, представленого на виставці в Женеві. Концептуальний зразок із живих рослин презентував один зі світових лідерів з виробництва дорогих годинників.
За задумом, ця модель має привернути увагу до проблеми спільної соціальної відповідальності за майбутнє планети.
"Зазвичай ми продаємо такі унікальні речі з аукціону - задля доброчинності. Але цього разу, я думаю, ми так не зробимо. Адже нам треба знайти людину, яка обережно двічі на день поливатиме цей годинник. Тож наразі ми обговорюємо різні варіанти", - наголосив Едуард Мейлан, директор компанії.
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