"Годинник матері-природи" - так називається унікальна модель ручного хронографа, представленого на виставці в Женеві. Концептуальний зразок із живих рослин презентував один зі світових лідерів з виробництва дорогих годинників.

За задумом, ця модель має привернути увагу до проблеми спільної соціальної відповідальності за майбутнє планети.

"Зазвичай ми продаємо такі унікальні речі з аукціону - задля доброчинності. Але цього разу, я думаю, ми так не зробимо. Адже нам треба знайти людину, яка обережно двічі на день поливатиме цей годинник. Тож наразі ми обговорюємо різні варіанти", - наголосив Едуард Мейлан, директор компанії.