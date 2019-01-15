Щонайменше 35 учнів та 8 працівників однієї зі шкіл Монреаля отруїлися чадним газом. Інцидент трапився під час занять. Діти скаржилися на головний біль та нудоту, деякі - непритомніли.

Постраждалим від 6 до 13 років. Попередньою причиною отруєння, за словами пожежної охорони, стала несправна система опалення у навчальному закладі.