Тереза Мей закликала підтримати Брекзит [ Редактировать ]
Історична мить для Великої Британії. Сьогодні парламент країни має проголосувати за урядову угоду про вихід Королівства з Євросоюзу.
Опоненти британської прем'єрки вважають - документ не відповідає державним інтересам. Європейські політики закликали Лондон відкласти Брекзит, щоб узгодити гострі питання. Однак Тереза Мей - невблаганна.
Напередодні вона ще раз звернулася до парламенту із закликом підтримати її угоду.
"Я кажу представникам обох сторін: які б рішення ви не приймали раніше, за ці 24 години погляньте на цю угоду новим поглядом. Так, вона не ідеальна, але це компроміс. І коли це увійде в історію, люди думатимуть, чи стало ваше рішення втіленням волі народу залишити ЄС? Чи захистили ми нашу економіку, нашу безпеку, нашу єдність?", - закликала Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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