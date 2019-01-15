Історична мить для Великої Британії. Сьогодні парламент країни має проголосувати за урядову угоду про вихід Королівства з Євросоюзу.

Опоненти британської прем'єрки вважають - документ не відповідає державним інтересам. Європейські політики закликали Лондон відкласти Брекзит, щоб узгодити гострі питання. Однак Тереза Мей - невблаганна.

Напередодні вона ще раз звернулася до парламенту із закликом підтримати її угоду.

"Я кажу представникам обох сторін: які б рішення ви не приймали раніше, за ці 24 години погляньте на цю угоду новим поглядом. Так, вона не ідеальна, але це компроміс. І коли це увійде в історію, люди думатимуть, чи стало ваше рішення втіленням волі народу залишити ЄС? Чи захистили ми нашу економіку, нашу безпеку, нашу єдність?", - закликала Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.