"Сделал много добра для украинцев": Порошенко отреагировал на известие о смерти мера Гданьска [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом он написал в Facebook.
"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас", - отметил Порошенко. Он добавил, что украинцы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве.
Напомним, что мэр Гданьска трагически скончался 14 января.
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