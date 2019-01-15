Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом он написал в Facebook.

"Шокирован известием о трагической смерти мэра Гданьска Павла Адамовича. Знаю, как много сделал добра для украинцев в Польше и украинско-польских отношений. Это тяжелая утрата для всех нас", - отметил Порошенко. Он добавил, что украинцы солидарны с Польшей и польским народом в скорби и молитве.

Напомним, что мэр Гданьска трагически скончался 14 января.