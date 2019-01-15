Украинский деятель Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на вопрос об МВФ по мнению экономистов VoxUkraine ответил не правду. Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа" со ссылкой на исследование.

"Какие там условия? Там же условия жесткие. Они говорят, что без этого (кредитов МВФ - прим. ред) будет у нас дефолт. Вообще, честно говоря: дают транш - надо брать. Там очень жесткие проценты. Есть примеры других стран, которым они выдают кредиты. Давайте положим бумажки, давайте посмотрим. А можно нам такие же? Ребята, а чего нам другие, а кто с вами договорился?", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский озвучивает два тезиса: без кредитов МВФ в Украине будет дефолт (мы предполагаем, что под словом "они" подразумеваются работники МВФ, которые озвучивают такой тезис), по кредитам МВФ высокие проценты, причем выше, чем в других странах.

Как отмечают экономические аналитики VoxUkraine на самом деле кредиты МВФ наоборот являются для Украины очень дешевыми, например, средняя ставка по кредитам МВФ составляет около 3%. Для сравнения: ставка по последним выпуском евробондов (осень-2018) составляла 8,994-9,750%.

Резюмируя ответ Зеленского о кредитах МВФ Украине в сравнении ставок с другими стран-заемщиками трудно, поскольку МВФ не распространяет такую информацию в открытом доступе. Но если художественный руководитель "Квартал 95" имел в виду, что Украине кредиты от МВФ дают существенно дороже, чем другим странам (на 5 и более процентных пунктов) - это неправда.

Ранее Зеленский предупредил украинцев об опасности.