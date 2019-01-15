Украинский боксер Владимир Кличко заявил о том, что не собирается возвращаться на ринг, так как завершивший карьеру в 2017 году. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на слова спортсмена по информации Sports Illustrated.

В переписке с журналистом Крисом Мэнниксом украинский боксер-тяжеловес назвал информацию о возвращении на профессиональный ринг "фейковыми новостями". По словам Владимира Кличко, он не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года, о чем сообщалось ранее.

Ранее появилась новость о том, что Владимир Кличко возвращается в бокс.