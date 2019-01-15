Во вторник утром, 15 января, в Москве не работали три станции метро северного участка "салатовой" ветки из-за скопления воды ночью между станциями Окружная и Верхние Лихоборы. Об этом пишет "Интерфакс".

К 07:00 поступление воды прекратилось, затем проводились работы по ее откачке и зачистке тоннелей от излишнего грунта. Движение запустили после дополнительных проверок инженерных систем метро.

Между закрытыми станциями и Петровско-Разумовской курсировали бесплатные компенсационные автобусные маршруты.

Отмечается, что данный участок московского метро открыли менее года назад - 22 марта 2018 года.

Тоннель, где произошло затопление, находится на участке глубокого заложения, который строился буровзрывным способом на глубине около 60 метров без применения тоннелепроходческих щитов.

Движение поездов было восстановлено после ликвидации последствий подтопления тоннелей после 10:00 по московскому времени.

Собеседник агентства подчеркнул, что причины произошедшего будут определяться совместно со специалистами Мосинжпроекта, Мосметростроем и государственным строительным надзором.

"Пока делать выводы рано, но точно ясно, что повреждений инженерных коммуникаций нет", - заявили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, в метро пообещали выдать опоздавшим на работу пассажирам справки.

Позже пресс-служба метрополитена сообщила о втором за утро сбое. По техническим причинам было приостановлено движение поездов между станциями Кунцевская и Багратионовская Филевской линии. "Поезда ходят между Александровским садом и Багратионовской", - уточняется в сообщении.

Ориентировочное время восстановления движения на голубой линии - 30 минут, отметила пресс-служба подземки.

По словам источника "Интерфакса", причиной сбоя могла стать неисправность оборудования контактного рельса. Собеседник агентства рассказал, что утром произошло задымление короба контактного рельса, которое около 09.40 было ликвидировано.

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