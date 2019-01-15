Пленных украинских моряков привезли в суд Москвы (видео) [ Редактировать ]
Пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, привезли в Лефортовский суд Москвы. Там должно состояться заседание о продлении срока их ареста.
Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook.
На видео видно, как российские силовики выпускают моряков из автозака и заводят в помещение суда.
"Лефортовский районный суд Москвы. Привезли наших военнопленных", - написал Цимаблюк.
Кроме того, на видео слышно, как журналист приветствует пленных моряков словами "Слава Украине!".
На заседание суда также прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова вместе с родными моряков.
"Наших ребят распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека. Первые три группы будут рассматриваться с 9:30. В ожидании. Хотим скорее увидеть наших моряков",- подчеркнула она.
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