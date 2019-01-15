В Киеве на заправке произошла массовая драка (фото) [ Редактировать ]
В ночь на вторник, 15 января, в Киеве возле заправки на проспекте Академика Глушкова, 9а, произошла массовая драка, пострадали несколько мужчин. Об этом пишет "Информатор".
По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями в "Портер Пабе", который находится неподалеку. Вскоре началась драка, в ход шли кулаки, палки и даже бутылка шампанского. Всего в конфликте принимали участие шесть мужчин.
Что стало поводом для начала драки - неизвестно. Работники заправки рассказали, что сначала в помещение зашел мужчина и попросил вызвать медиков и полицию, у него было окровавленное лицо. Все это время остальные мужчины продолжали драться. Через несколько минут на заправку зашел еще один мужчина с разбитой головой, после чего он потерял сознание и упал на пол. Пострадавшего госпитализировали. По словам врачей, у него открытая черепно-мозговая травма. Предварительно, удар нанесли запечатанной бутылкой шампанского.
Другие участники конфликта также получили травмы, но они незначительные.
Подробности случившегося будут устанавливать правоохранители. Всех участников конфликта доставили в управление полиции.
Ранее мы писали о том, что пьяная пара устроила драку с костылями в популярном супермаркете.
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