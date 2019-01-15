В Одессе пропала 15-летняя Мария Гребенюк, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, волосы средней длины темно-каштановые, глаза серо-зеленые, под подбородком небольшой шрам.

Мария была одета в шапку зеленого цвета, куртку-парку черного цвета, джинсы и кроссовки белого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Маши, просьба сообщить по телефонам: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 (дежурная часть Киевского ОП) или по спецлинии "102".

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