Шрам под подбородком: в Одессе пропала 15-летняя девушка [ Редактировать ]
В Одессе пропала 15-летняя Мария Гребенюк, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы девушки: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, волосы средней длины темно-каштановые, глаза серо-зеленые, под подбородком небольшой шрам.
Мария была одета в шапку зеленого цвета, куртку-парку черного цвета, джинсы и кроссовки белого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Маши, просьба сообщить по телефонам: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 (дежурная часть Киевского ОП) или по спецлинии "102".
Ранее мы писали о том, что в Харькове пропала 8-летняя девочка.
по теме
В Одесі відкрили курси соціальної адаптації для ветеранів АТО
Для колишній бійців діє нова програма "Україна - Норвегія" - її запровадив уряд скандинавської держави. Чому саме ця країна вирішила допомогти?
Сотни авто застряли в ледяном "плену" Одессы
В четверг утром, 10 января, под Одессой сильная гололедица и обледенение спровоцировали транспортные проблемы
В Одесской области произошло землетрясение
Подземные толчки с эпицентром в сейсмоопасной зоне Вранча в Румынии дошли до Одесской области
Рот был в крови: в Одессе няня избивала малыша
Жительница Одессы обратилась в Шевченковское отделение полиции с заявлением, что няня избила ее малолетнего сына
В Одессе женщина обвинила няню в избиении годовалого ребенка
Инцидент произошел 4 января и успел вызвать большой резонанс