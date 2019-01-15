Суд над пленными моряками в Москве: украинцы отказались отвечать на вопросы (видео) [ Редактировать ]
В Москве планируют закрыть от общественности заседания в Лефортовском суде, на которых будет решаться вопрос о продлении меры пресечения украинским военнопленным - членам экипажей катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", захваченным у берегов оккупированного Крыма.
Видеокадры из-под здания суда опубликовал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.
Под зданием суда в Москве находится украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая приехала в Россию вместе с родственниками украинских военнопленных. "Наших ребят распределили для рассмотрения дела на шесть групп - по четыре человека", - сообщила омбудсмен.
❗ Лефортовский суд в Москве решает сегодня вопрос о продлении ареста украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе. Когда моряков проводили по коридору суда, их приветствовали аплодисментами pic.twitter.com/KTrNCorAMS— DW на русском (@dw_russian) 15 января 2019 г.
Людмила Денисова назвала заседания в Лефортовском суде "судилищем" и подчеркнула, что украинские моряки - военнопленные и их делом должен заниматься военный суд и никакой другой. При этом она добавила, что решение судей предрешены: "Все указки получены судом, который примет такое решение, которое нужно президенту этой страны".
Тем временем российские массмедиа из зала суда сообщают, что украинцы отказались отвечать на вопросы, ссылаясь на статьи Женевской конвенции (Конвенции по обращению с военнопленными).
Ранее мы писали о том, что пленных украинских моряков привезли в суд Москвы.
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