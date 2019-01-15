Украинская певица Анна Седокова шокировала поклонников новым образом. Соответствующий снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

"Да или нет?", - подписала фото Анна.

Поклонникам остались недовольны такими изменениями артистки. Многие из них написали под фото краткий комментарий "нет".

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова снялась в запрещенном видео.