Анна Седокова шокировала новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Анна Седокова шокировала поклонников новым образом. Соответствующий снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
"Да или нет?", - подписала фото Анна.
Поклонникам остались недовольны такими изменениями артистки. Многие из них написали под фото краткий комментарий "нет".
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова снялась в запрещенном видео.
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