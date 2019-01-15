У ці хвилини російський суд, у закритому режимі, розглядає питання щодо продовження незаконного арешту полоненим українським морякам. Рішення стосовно усіх 24 бранців має бути сьогодні. Втім російське ФСБ вимагає заборонити розголошувати інформацію без дозволу слідства.

До суду, разом з родичами військових,- приїхала український омбудсмен Людмила Денісова, але судді заявили про закритий процес, і попросили усіх вийти із зали засідання. Перед цим усі українські моряки заявили, що свідчень не даватимуть.

Нагадаємо, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими.

"Я вважаю, що це судилище над нашими військовополоненими моряками. Ніякий суд не може розглядати цю справу. Я вважаю, що сьогодні вже все предрешено, що ФСБ РФ, який керує практично президент цієї країни, в якій ми знаходимось - вже всі вказівки отримані судом, який прийме таке рішення, яке потрібно прийняти для пана президента", - зазначила Людмила Денісова, уповноважений з прав людини Верховної Ради України.