В Киеве, на улице Рижская, 45, произошел несчастный случай. В частном доме начался пожар, в результате чего погиб хозяин дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Весь пожар был внутри дома, из-за чего и возникло значительное задымление. Это и стало причиной смерти мужчины.

На месте происшествия работает "скорая" и следственно-оперативная группа.

Личность человека достоверно пока не установлена. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Киево-Печерской Лавре произошел пожар.