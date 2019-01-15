В Киеве мужчина трагически погиб в собственном доме (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Рижская, 45, произошел несчастный случай. В частном доме начался пожар, в результате чего погиб хозяин дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Весь пожар был внутри дома, из-за чего и возникло значительное задымление. Это и стало причиной смерти мужчины.
На месте происшествия работает "скорая" и следственно-оперативная группа.
Личность человека достоверно пока не установлена. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Киево-Печерской Лавре произошел пожар.
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