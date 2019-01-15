В Украину пришел мощный циклон Florenz [ Редактировать ]
Ворвавшийся в Украину циклон Florenz, будет провоцировать ухудшение погодных условий почти по всей территории. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха ближайшей ночью составит от 0 градусов тепла до 7 градусов мороза. Днем от 0 до -4.
16 января температура воздуха снизится на пару градусов. Осадки ожидаются на западе и немного на востоке. Температура ночью -1…-9, днем от 1 до 5 градусов мороза.
В горных районах ожидается накопление снежного покрова до 50 сантиметров, в низменных районах снег перейдет дождь. Температура воздуха в низменных районах достигнет + 6 градусов тепла, в горных до +2 градусов Цельсия.
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