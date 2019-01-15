Ани Лорак подогрела слухи о новом романе с российским певцом (фото) [ Редактировать ]
На странице популярного российского певца Сергея Лазарева в Instagram, с которым Каролина встретила Рождество и с которым ей приписывают роман, появилось новое фото. На нем звезды выглядят, как дружная счастливая семья - Ани Лорак улыбается, Сергей держит на руках Соню, которая строит им рожки. Для полной идиллии не хватает только сына Лазарева Никиты. На фото с ними также позирует Филипп Киркоров.
"Дружба в шоу-бизнесе существует! Наглядный пример! Люблю вас, мои друзья!" - подписал Лазарев фото.
Поклонники засыпали звезд комплиментами и в комментариях пишут, что Каролина и Лазарев смотрятся очень гармонично вместе и не верят в просто дружбу между ними. Они отмечают, что Сергей очень часто появляется рядом с Ани Лорак.
"Где Лорак, там и Лазарев "совсем случайно" отдыхает. Где бы Лорак не была, и он там… Дружбой то не пахнет!", "Та поженитесь вы уже", - пишут в комментариях.
Старый Новый год Ани Лорак встретила со своим другом и крестным Сони - Филиппом Киркоровым. Кумовья весело провели время и сфотографировались во время прогулки на улице.
"Отметили старый Новый год с любимым Крестным Филиппом", - подписала фото Каролина.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак жестоко раскритиковали.
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