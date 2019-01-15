У Китаї до смертної кари засудили громадянина Канади. Ллойда Шалленберга звинувачують у зберіганні наркотиків на складі у місті Далянь. Наркотичні засоби, загальною вагою 222 кілограми, чоловік планував відправити до Австралії. Його заарештували ще в 2014 році, але про рішення суду стало відомо напередодні.

Ллойд, своєю чергою, стверджує: приїхав до Піднебесної тільки як турист.

Наразі, у засудженого є 10 діб, щоби оскаржити рішення.

Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдj заявив: вимагатиме від суду - скасувати смертний вирок.