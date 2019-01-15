Громадянина Канади засудили до смертної кари у Китаї [ Редактировать ]
У Китаї до смертної кари засудили громадянина Канади. Ллойда Шалленберга звинувачують у зберіганні наркотиків на складі у місті Далянь. Наркотичні засоби, загальною вагою 222 кілограми, чоловік планував відправити до Австралії. Його заарештували ще в 2014 році, але про рішення суду стало відомо напередодні.
Ллойд, своєю чергою, стверджує: приїхав до Піднебесної тільки як турист.
Наразі, у засудженого є 10 діб, щоби оскаржити рішення.
Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдj заявив: вимагатиме від суду - скасувати смертний вирок.
по теме
Українського політв'язня Євгена Панова етапують в російську колонію
Євгена Панова етапували з окупованого Криму до Росії - раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає через суд скасувати протизаконну постанову ЦВК, яка позбавляє мільйони українців права голосу за кордоном
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає через суд скасувати протизаконну, неконституційну постанову ЦВК, яка позбавляє мільйони українців права брати участь у виборчому процесі
Вбивство журналіста Василя Сергієнка: хто зацікавлений у затягуванні справи?
Ймовірні організатори та виконавці злочину - на лаві підсудних, але чому справа стоїть на місці?
Суддя Львівського апеляційного суду збив на смерть пішохода
У чому звинувачують суддю, та що йому загрожує?
Громадські активісти закликають розслідувати багатомільйонні зловживання Андрія Павелка
Андрія Павелка, голову Футбольної Федерації України, звинувачують у нецільовому використанні державних коштів - за даними журналістів за його сприяння на рахунках фіктивної фірми осіли більше восьми мільйонів доларів