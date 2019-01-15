Не так давно певица Наташа Королева разместила в соцсетях "шокирующее" фото, как ее 73-летняя мама в мини-платье и с елкой в руках стоит на берегу океана. Чуть позже, за этой публикацией последовало видео, где снова в главной роли ее мама.

На кадрах можно увидеть, как 73-летняя Людмила Порывай в своем уже ставшем легендарном красном мини-платье зажигает под хит Светланы Лободы "Суперзвезд"». Затем она надевает на себя костюм Снегурочки и продолжает веселье уже под песню "Лето Кастаньет" своей дочери.

На кадрах видео также можно увидеть сына Королевой и нынешнего мужа Тарзана, который "выходит из океанических пучин" в маске Деда Мороза. Судя по всему, на берегу океана разыгрывается самая настоящая вакханалия.

При этом фанаты Королевой неоднозначно отреагировали на выходки ее мамы.

"Какой позор бабе Люде! Ну баба яга хохлячая! Ей только чебуреки продавать орать на площади", "Семья де***, но приятно", "Дура старая.жизнь удалась. живи и наслаждайсь. Зачем на всем на просмотрение", "Старая маразматичка",- писали оскорбительные комментарии поклонники Королевой.

При этом, видео набрало более полумиллиона просмотров.

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