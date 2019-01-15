Організатори кінопремії "Оскар" опинилися в центрі гучного скандалу [ Редактировать ]
Новий скандал навколо престижної кіно-премії "Оскар".
Найбільша профспілка акторів Сполучених Штатів звинуватила її організаторів у тиску на майстрів сцени, щоби ті не брали участі в інших церемоніях нагородження. У спілці наголосили: актори мають право відвідувати усі заходи, куди їх запрошують.
Це вже не перший скандал навколо "Оскара" з початку цього року - організатори, зокрема, досі не визначилися з місцем проведення церемонії, а також ризикують залишитися без ведучих.
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