Новий скандал навколо престижної кіно-премії "Оскар".

Найбільша профспілка акторів Сполучених Штатів звинуватила її організаторів у тиску на майстрів сцени, щоби ті не брали участі в інших церемоніях нагородження. У спілці наголосили: актори мають право відвідувати усі заходи, куди їх запрошують.

Це вже не перший скандал навколо "Оскара" з початку цього року - організатори, зокрема, досі не визначилися з місцем проведення церемонії, а також ризикують залишитися без ведучих.