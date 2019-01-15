Теперь вы всегда можете посетить гипермаркет, даже если погода ненастная и выходить на улицу не хочется. Скачайте приложение с App Store или Google Play, выбирайте товар на виртуальных полках и заказывайте доставку на дом!

В чем особенность приложения

Мобильный вариант интернет-магазина интуитивно понятный, имеет простую навигацию и широкий функционал. Например, приложение позволяет:

пересматривать каталог товаров, искать в нем нужные позиции по выбранным опциям;

знакомиться с товаром по детальному описанию, отзывам;

пользоваться историей просмотров, заказов;

использовать удобный вариант оплаты;

находить ближайший офлайн-магазин с учетом своей текущей геопозиции;

общаться онлайн с представителем гипермаркета.

Приложение всегда отражает актуальные цены на товар с учетом всех акций и специальных предложений. Вы первыми получите информацию о новых акциях через рассылку и сможете тут же в них поучаствовать. Узнайте о приложении подробнее на shop.auchan.ua.

Преимущества использования мобильной версии

Мобильное приложение, установленное на смартфон, дает больше возможностей, чем сайт интернет-магазина "Ашан":

1. Формирование Wishlist. Вы всегда можете отложить понравившийся товар в виртуальный список желаемых позиций, а затем вернуться к покупке, когда посчитаете нужным. Если планируете прийти в гипермаркет лично, сделайте предзаказ по списку или покажите его продавцу в зале, и вы оформите покупку, значительно сэкономив время. Ведь теперь не надо ходить между стеллажей, выбирая нужный товар.

2. Система рекомендаций поможет определиться с нужной позицией. Приложение в первую очередь предложит товары, которые могут вас заинтересовать, сопутствующие выбранным позициям, другие похожие предложения. Вам не придется искать аналогичные варианты для сравнения, система сделала это за вас.

3. Найдем товар в любом гипермаркете сети. Забудьте о разочарованиях, когда, придя в магазин, вы обнаруживаете, что интересующая вещь закончилась или в наличии нет соответствующего размера, цвета, комплектации. Приложение точно покажет, в каком гипермаркете города доступен необходимый товар.

4. Карта и определение геолокации - регистрируясь в приложении, вы даете ему возможность определить ваше место нахождения и ближайший к вам "Ашан". Откройте карту и узнайте, как быстрее к нему добраться.

5. Оплата удобным способом. Можно расплачиваться за покупки банковскими картами, перечислять деньги из электронных кошельков, использовать подарочные карты гипермаркета.

6. Новости и события. Будьте в курсе! Пользуясь приложением, вы первыми узнаете о запущенных акциях и специальных предложениях.

7. Выгоднее не бывает. Используйте приложение в магазине и покупайте отдельные товары по удивительно низким ценам!

Хотите узнать подробнее о мобильной версии и установить ее на свой смартфон? Спросите о подробностях продавца