Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лев

Скорее всего, вы любите смотреть в самую суть вещей, не боитесь заглядывать в глаза своим страхам. Вас можно назвать смелым человеком

Экзотическая птица

Возможно, вы несколько легкомысленны, в некоторых вещах даже беспечны. При этом вам не чужды творческие порывы и желание преобразовывать мир.

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