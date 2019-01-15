В Киеве за обедом в ресторане мужчину обчистили на 72 тысячи [ Редактировать ]
В Киеве, в Печерском районе, в популярном ресторане PetruS-ь произошло ограбление. Так, у посетителя пропала крупная сумма денег. Жертвой мошенников стал крупный руководитель. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.
По данным правоохранителей, в понедельник, 15 января, в киевскую полицию обратился с заявлением о краже гендиректор крупного столичного хлебо-булочного предприятия ООО "Киевхлеб" 32-летний Ярослав Федоренко.
Топ-менеджер пожаловался полиции на то, что у него увели 72 тысячи гривен во время обеда в популярном ресторане украинской кухни на Эспланадной. По его словам, деньги пропали из кармана куртки, которая висела на общей вешалке.
Полиция завела дело по части 1 статьи 185 УК Украины (Кража). Правоохранители изучают видеозаписи с камер слежения ресторана,однако воры пока не пойманы.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева мужчину приковали наручниками и ограбили.
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