Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 15 января [ Редактировать ]
Во вторник, 15 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
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