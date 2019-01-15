Образовавшиеся в сточном трубопроводе пробки можно удалить своими силами. Среди разнообразных способов эффективностью обладают лишь несколько. Точечную закупорку, расположенную на удалении от ближайшего сливного отверстия, ликвидируют при помощи сантехтроса. Остальные методы в этом случае будут бесполезны.

Сантехнический трос

Бытовой тросик - действенное средство при умелом использовании. Как прочистить трубы mtservice-компания поделилась опытом работы. Чтобы дело спорилось и не было лишней грязи, нужно иметь, кроме самого устройства, резиновые перчатки, пара газет (на них положите грязные предметы) и помощник. План действий следующий:

1. надев перчатки, разворачиваете устройство по всей длине так, чтобы отсутствовали витки

2. вставляйте конец в сливное или техническое отверстие

3. продвигать вперед или назад трос нужно очень медленно и только тогда, когда напарник крутит ручку; причем, направление вращения, выбранное первоначально, нельзя менять до окончания процедуры, т.е. пока не достанете пробку

4. поддерживайте достаточное натяжение тросика между вами и ассистентом, чтобы он оставался ровным

5. почувствовав, что закупорка хорошо намоталась, не спеша начинайте обратный путь

6. сложите грязные вещи на газеты

7. промойте несколькими ведрами воды систему

8. проведите дезинфекцию загрязненных вещей и поверхностей

Возможно, это именно ваш случай

Если пробка в сточной сети возникла не внезапно, а наблюдалось постепенное ухудшение водооттока, то можно избавиться от проблемы другим способом, если вода все-еще проходит. Термический метод поможет. Достаточно открыть кран с горячей водой на пятнадцать минут и проследить за процессом. Этого времени вполне достаточно, чтобы растворимые наросты перешли в жидкое состояние и были смыты напором в коллектор.

Спецтехника творит чудеса

Не достигнув хорошего результата, лучше обратиться к профи. Не все закупорки можно устранить самостоятельно. В специализированных компаниях имеется промоборудование, способное за несколько минут ликвидировать любую пробку в сточной магистрали квартиры или коттеджа. При необходимости может быть проведена генеральная промывка системы гидродинамическим методом.

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