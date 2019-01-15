На обратной стороне Луны в китайском аппарате "Чанъэ-4" проросли семена хлопка в рамках эксперимента по созданию мини-биосферы, сообщает "Синхуа".

На естественном спутнике Земли появилось первое и пока единственное в истории растение, выращенное в условиях лунной гравитации.

Семена проросли в цилиндре эксперимента Lunar Micro Ecosystem, внутри которого находятся семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки Таля, которая является широко используемым модельным организмом для биологических исследований.

Кроме того, в контейнер были помещены яйца насекомых, которые, после вылупления дышать и вырабатывать диоксид углерода, необходимый для растений.

По замыслу ученых в контейнере должна сформироваться замкнутая мини-биосфера, напоминающая земные условия.

Китай успешно посадил аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны третьего января.