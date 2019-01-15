Китайцы вырастили хлопок на обратной стороне Луны [ Редактировать ]
На обратной стороне Луны в китайском аппарате "Чанъэ-4" проросли семена хлопка в рамках эксперимента по созданию мини-биосферы, сообщает "Синхуа".
На естественном спутнике Земли появилось первое и пока единственное в истории растение, выращенное в условиях лунной гравитации.
Семена проросли в цилиндре эксперимента Lunar Micro Ecosystem, внутри которого находятся семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки Таля, которая является широко используемым модельным организмом для биологических исследований.
Кроме того, в контейнер были помещены яйца насекомых, которые, после вылупления дышать и вырабатывать диоксид углерода, необходимый для растений.
По замыслу ученых в контейнере должна сформироваться замкнутая мини-биосфера, напоминающая земные условия.
Китай успешно посадил аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны третьего января.
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